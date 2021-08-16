الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمنى فى حدائق الأهرام بسبب «نسانيس» هاربة

جريدة الدستور

تشهد منطقة حدائق الأهرام انتشارا لقوات الأمن بعد تعدد شكاوى الأهالي بمشاهدة «نسانيس» تتجول بشرفات العقارات وعلى الأشجار.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي وبلاغات من أهالي حدائق الأهرام بمشاهدة «نسانيس» تتجول في عدة شوارع.

وتم إخطار الطب البيطري والاستعانة بمختصين للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات للإمساك بهم، وتجري التحريات حول سبب تواجدهم بالمنطقة وما إذا كان أحد السكان كان يتولى تربيتهم أو هربوا من أحد المحلات لبيع الحيوانات.

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