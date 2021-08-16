ضبط 5172 قطعة حلوى ولبان وشيكولاتة مجهولة المصدر في الأقصر
أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم المرور على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية.
وأسفر المرور عن تحرير عدد 7مخالفات تموينية بيانها كالآتي:
١-ضبط 5172 قطعة حلوي ولبان ولعب أطفال اشكال داخلها حلوي وشيكولاته مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص الإنتاج والانتهاء أو المنتج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن غير المرخصة.
٢- ٢ محضر غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية دون عذر.
٣- ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
وجاري اتخاذ إجراءات العرض على النيابة العامة.