الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5172 قطعة حلوى ولبان وشيكولاتة مجهولة المصدر في الأقصر

حلوى وشيكولاته ولبان
حلوى وشيكولاته ولبان مجهولين المصدر

أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم المرور على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية.

وأسفر المرور عن تحرير عدد 7مخالفات تموينية بيانها كالآتي:
١-ضبط 5172 قطعة حلوي ولبان ولعب أطفال اشكال داخلها حلوي وشيكولاته مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص الإنتاج والانتهاء أو المنتج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن غير المرخصة.

٢-  ٢ محضر غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية دون عذر.

٣-  ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وجاري اتخاذ إجراءات  العرض على النيابة العامة.

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قطع أشكال محافظة الأقصر إسنا مجهولة المصدر وكيل وزارة التموين مخالفات تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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