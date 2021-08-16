سيناريوهات الأيام المقبلة في أفغانستان بعد عودة «طالبان»

«من ماضٍ مضطرب إلى مستقبل أكثر اضطرابًا».. بهذه العبارة يمكن وصف التطورات الأخيرة فى أفغانستان، بعد أن دخل عناصر حركة «طالبان» القصر الجمهورى فى العاصمة كابول والتقطوا الصور من داخله، فى انعكاس لنصر متوقع وسريع.

وكُتب أبرز مشاهد هذا النصر الذى أحرزته «طالبان» بعد تنازل الرئيس الأفغانى أشرف غنى عن السلطة، وهروبه إلى خارج البلاد، مبررًا موقفه بأنه «غادر حتى يتجنب إراقة الدماء فى كابول».

فى السطور التالية، تحاور «الدستور» باحثتين فى الشأن الدولى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، لمعرفة ما الذى حدث وأدى إلى عودة «طالبان» إلى حكم أفغانستان من جديد بعد نحو ٢٠ عامًا على إزاحتها؟ وما الذى يمكن أن تشهده الفترة المقبلة من تطورات؟

نيرمين كامل: تخاذل القوات الأمنية وراء سقوط كابول

رأت نيرمين سعد كامل، الباحثة فى المركز، أن ما حدث فى أفغانستان يمكن رصده من خلال عدة اتجاهات تبدو غريبة إلى حد كبير، أولها الموقف الأمريكى من السقوط المدوى للعاصمة كابول فى أيام معدودات، والثانى هو التخاذل غير المفهوم للجيش الأفغانى.

وأوضحت أن الانسحاب غير المشروط للقوات الأمريكية وحلفائها فى «الناتو» فتح الباب على مصراعيه أمام توقعات بأن الولايات المتحدة تخلت عن أفغانستان، ولا تكترث بما يحدث قبل سقوط كابول أو بعدها.

وأضافت: «هجمات طالبان تزايدت للغاية بعد الإعلان عن توقيع اتفاق الدوحة، وعلى الرغم من أن الحركة نفت مسئوليتها عن تلك الهجمات، يثير رفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الشكوك حول نواياها حيال تلك الهجمات، لتقرر واشنطن بإرادة مسبقة تسليم أفغانستان إلى الحركة».

وتساءلت «كامل» فى السياق ذاته: «هل كان للولايات المتحدة أن تمنع سقوط كابول أو تؤجله؟»، مجيبة عن هذا السؤال بقولها: «نعم.. كان من السهل على الجيش الأمريكى توجيه ضربات جوية لقوات طالبان المرابطة على حدود كابول، ومنعها من دخول المدينة والوصول إلى القصر الرئاسى، لكنها آثرت الصمت اختياريًا».

وأبدت الباحثة فى المركز المصرى للفكر استغرابها أيضًا من التخاذل غير المفهوم للجيش الأفغانى، الذى لم يرفع بندقية أو يطلق رصاصة فى وجه «طالبان»، عقب عودتها إلى قصر الحكم بعد ٢٠ عامًا، على الرغم من إنفاق مبالغ طائلة عليه تُقدر بحوالى ٨٨ مليار دولار، وتجهيزه بعتاد وتسليح كافٍ يؤهله للتقدم وتحقيق انتصار.

وأضافت: «هذا الجيش انسحب قبل أن يقاتِل، أو بالأحرى دون أن يقاتَل، وذلك أمام قوات لم تتكلف مثل ما أنفق على تجهيز الجيش الأفغانى، وإن كانت مُدربة على التعامل مع الأسطح الوعرة»، مرجحة أن يكون سبب هذا أن الجيش الأفغانى، وإن كان يملك العتاد اللازم، لا يملك العقيدة أو الأيديولوجية القوية التى تحرك عناصر حركة «طالبان»، وهى لا شك من أهم محركات الجيوش.

وواصلت «الباحثة»: «أحد الأسباب الأخرى هو العامل المعنوى وحالة الزخم التى صاحبت تقدم طالبان وإسقاطه للمدن الأفغانية الواحدة تلو الأخرى، وبلوغ هذا الزخم مداه على وسائل التواصل الاجتماعى، ما جعل الجيش الأفغانى يُهزم قبل أن يقاتل، لأنه شعر بأنه لا مفر من الهزيمة».

وأشارت إلى رفض قياديين فى حركة «طالبان» لمقترح غربى بوجود حكومة انتقالية، رغم تأييدهم الانتقال السلمى للسلطة، مع وجود العديد من الأسماء فى الحركة المرجح أن تتولى الأمور داخل أفغانستان فى الفترة المقبلة. وبينت أن أول هذه الأسماء هو المُلا هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى للحركة، الذى تم اختياره لهذا المنصب فى مايو ٢٠١٦، بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور، الذى قتل فى غارة لطائرة أمريكية مسيرة فى باكستان، لكن دوره على رأس «طالبان» سيكون رمزيًا أكثر منه عمليًا.

أما الاسم الثانى فهو الملا عبدالغنى برادر، الذى ولد فى ولاية «أرزغان» فى الجنوب، ونشأ فى قندهار، وهو أحد مؤسسى حركة «طالبان» مع الملا عمر الذى توفى عام ٢٠١٣، وأصبح مقاتلًا فى صفوف الحركة منذ ١٩٧٩، ويعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.

ويحظى «برادر» باحترام مختلف فصائل «طالبان»، وتم تعيينه رئيسًا لمكتبهم السياسى فى الدوحة، ومن هناك، قاد المفاوضات مع الأمريكيين التى أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التى لم تسفر عن شىء.

مارى ماهر: إخفاق الفترة الانتقالية يُنذر بحرب أهلية وإرهاب

قالت مارى ماهر، الباحثة بالمركز، إن الأمر لم يستغرق ساعات فى يد طالبان حتى عادت بالبلاد إلى مشهد ما قبل السابع من أكتوبر ٢٠٠١، بعد سقوط العاصمة كابول دون مقاومة تذكر واستيلاء الحركة على القصر الرئاسى بعد فرار الرئيس أشرف غنى، ليجعل من نفسه رمزًا لانهيار الدولة فى أفغانستان.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن الولايات المتحدة قدمت دليلًا دامغًا على فشلها فى تحقيق الأهداف التى حددتها إدارة جورج دبليو بوش عام ٢٠٠١ وهى محاربة الإرهاب وتثبيت الاستقرار، لتترك خلفها جيشًا تعصف به الاختلالات الهيكلية، ونظامًا سياسيًا هشًا، ومشاعر شعبية معادية للدور الأمريكى الذى دمر حياة عشرات الآلاف من المدنيين، وعنفًا وإرهابًا لا حدود لهما، وعدم استقرار سياسى، وفسادًا حكوميًا، وزراعة وإنتاجًا للمخدرات على نطاق واسع.

وأوضحت «مارى» أن التطورات الحالية تشير إلى فشل مفاوضات الدوحة الهادفة للتوصل إلى تفاهم سياسى لتقاسم السلطة بين طالبان والحكومة الأفغانية يُفضى إلى اتفاق سلام بين الأقطاب المتصارعة، فلم تعد الحركة بحاجة إلى التفاوض وتقديم التنازلات فى ظل تحقيقها انتصارًا عسكريًا وسيطرة ميدانية على معظم أنحاء البلاد ومنافذها الحدودية العشرة وطرقها الرئيسية.

وتابعت: «حتى الآن ليس واضحًا بشكل قاطع الآلية التى سيتم بموجبها انتقال السلطة، لكن المصادر تشير إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة يقودها وزير الداخلية السابق على أحمد جلالى البالغ من العُمر ٨١ عامًا، ويشير الاختيار إلى رغبة الحركة فى إرسال رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولى فى محاولة لانتزاع اعتراف دولى بحكمها وتجنب العزلة الدولية والإقليمية».

وقالت: «يتضح ذلك من السيرة الذاتية لجلالى، فهو حاصل على الجنسية الأمريكية عام ١٩٨٧ وأقام فى ولاية ماريلاند، وعمل منذ أكتوبر ٢٠٠٥ أستاذًا فى مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطنى بواشنطن، كما درس فى كليات القيادة العليا والأركان فى كل من روسيا وبريطانيا، علاوة على توليه منصب السفير الأفغانى فى ألمانيا سابقًا».

وأشارت الباحثة إلى أن «جلالى» يتمتع بخبرات سياسية وأمنية، حيث ألف العديد من الكتب والمقالات عن القضايا السياسية والعسكرية والأمنية فى أفغانستان وآسيا الوسطى بثلاث لغات هى الإنجليزية، والباشتو، والدارى.

وأضافت: «تشير خلفيته التعليمية والسياسية إلى كونه رجل دولة، فقد حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية من الجامعة العسكرية الأفغانية عام ١٩٦١، ويحمل شهادة دبلوم من دورة مشاة الجيش الأمريكى المتقدمة فى فورت بينينج، بولاية جورجيا الأمريكية عام ١٩٦٤، وماجستير فى العلوم العسكرية من كلية الأركان فى كابول فى عام ١٩٦٦، وتخرج فى كلية الأركان البريطانية عام ١٩٦٧».

ولدى «جلالى» دراية بالتحديات الداخلية كونه شغل عدة مناصب مهمة، منها وزير الداخلية فى الحكومة الانتقالية عام ٢٠٠٣ واستمر فى المنصب حتى سبتمبر ٢٠٠٥، وحينها أنشأ قوة مدربة قوامها ٥٠ ألف عنصر من الشرطة الوطنية الأفغانية و١٢ ألفًا من شرطة الحدود للعمل بفاعلية فى مكافحة المخدرات والإرهاب والتحقيق الجنائى لمكافحة الجريمة المنظمة والمعابر الحدودية غير القانونية.

فضلًا عن قيادته حملة تسجيل الناخبين على مستوى البلاد للانتخابات الرئاسية فى ٢٠٠٤، والانتخابات البرلمانية فى ٢٠٠٥.

وأشارت «مارى» إلى أنه ليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت ستلتزم طالبان بمدة المرحلة الانتقالية المُعلنة والتوجه بعدها إلى صناديق الاقتراع لتشكيل نظام سياسى معبر عن جميع أطراف العملية السياسية، وما إذا كان النظام سينحصر بشكل كامل فى يد الحركة أم سيتبنى صيغة لتقاسم السلطة.

وأوضحت أنه من المرجح أن تبادر روسيا والصين وباكستان أيضًا بقيادة مبادرة إقليمية لمنع تحويل أفغانستان لبؤرة توتر، حيث إن أى فشل فى إدارة العملية السياسية يُنذر باندلاع حرب أهلية واسعة النطاق فى أفغانستان، تتجاوز تأثيراتها منطقة الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط تعيد للأذهان موجات إرهاب الثمانينيات والتسعينيات.