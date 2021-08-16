الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لإلقاء خطابه بخصوص أفغانستان.. بايدن يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إلى العاصمة واشنطن، بعد قطع إجازته بسبب الأوضاع في أفغانستان، وفقا لقناة العربية.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، نقلت عن جو بايدن، تأكيده أن أي عمل عدائي يستهدف الأمريكيين سيتم الرد عليه بقوة وبعنف.

وقالت المندوبة الأميركية، خلال جلسة الأمن اليوم بشأن أفغانستان، إن طالبان منعت مساعدات غذائية من دخول البلاد.

كما شددت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية للأفغان، داعية دول جوار أفغانستان لتقديم المساعدات للنازحين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان، وكلّف بإرسال ألف مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى كابل.

أضاف البيت الأبيض في بيان له أن "الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريبا".

وتابع: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعود إلى مقره قادما من منتجع كامب ديفيد للإدلاء بتصريحات حول أفغانستان، وأن الخطاب سيكون مساء اليوم الاثنين".

وأكد بايدن مؤخرا أن بلاده أبلغت وفد طالبان إلى مفاوضات السلام في الدوحة بأن "أي إجراء من شأنه أن يهدد حياة الأمريكيين سيقابل برد عسكري سريع وقوي".

وقال: "الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحد من رغبة الجيش الأفغاني في الاحتفاظ ببلاده".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وافق على إرسال قوات عسكرية إضافية إلى كابل للمساعدة في إجلاء السفارة الأمريكية بأمان.

وقال: "بناء على توصيات فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، سمحت بنشر 5 آلاف جندي لضمان أمن الأمريكيين وغيرهم من الحلفاء، كما سيتم إجلاء بعض الأفغان الذين يخضعون لبرنامج تأشيرة خاص".

من ناحية أخرى دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بايدن إلى تقديم استقالته.

وقال ترامب في بيان مقتضب: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. ما سمح بحدوثه في أفغانستان وصمة عار، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل"، مضيفا:" جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي".

جو بايدن أفغانستان طالبان واشنطن بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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