الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التعليم»: انخفاض نسبة النجاح بالثانوية العامة 2021 عن الأعوام السابقة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة نجاح الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020-2021 أقل من الأعوام الماضية.

وشدد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن شرائح المجاميع فوق الـ95℅ منخفضة جدا عن الأعوام الماضية.

وشدد المصدر، على أن نسبة النجاح منخفضة عن العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض المجاميع ما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب النتيجة من الجهات الخارجية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا، في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سينقل عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة ويوتيوب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى «سوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات».

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان  نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

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