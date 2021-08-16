أهالى القرى يُشيدون بـ«حياة كريمة»: «غيّرت أيامنا ونورت مستقبلنا»

لا تزال مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُغيِّر واقع أهالى القرى فى كل المحافظات للأفضل، ولأول مرة أصبح المسئولون فى الأقاليم يطرقون أبواب البسطاء للاستماع إلى مشكلاتهم والسعى لحلها.

الإنجازات، التى تتحقق يوميًا، تمتد لجميع القطاعات، إذ يجرى تطوير الطرق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى وبناء وتجديد الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، فضلًا عن إعادة بناء البيوت المتهالكة ومساعدة المرضى والمحتاجين.

«الدستور» تستعرض بعضًا من إنجازات وأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى عدد من محافظات الجمهورية.

البحيرة.. تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق وبناء ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذ مشروعاتها التنموية فى قرى محافظة البحيرة، وتتضمن المشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، وبناء ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب، وغيرها من المشروعات فى جميع القطاعات.

وكشف اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، عن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة»، بقرية الخرطوم، وتضمنت أعمال التشطيب بالمدرسة الابتدائية، وأعمال الصرف الصحى ورصف الطرق وتطوير الوحدة الصحية ومركز الشباب، وجرى تركيب شبكة مياه شرب جديدة بالقرية، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بالمستوى الاجتماعى للمواطنين، بفضل مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل فى ٦ مراكز، هى «دمنهور وكفرالدوار وأبوحمص وحوش عيسى وأبوالمطامير ووادى النطرون»، وتحديدًا فى ٢٤ وحدة قروية و٣ آلاف و٨٤٥ تابعًا، وقال: «التطوير يشمل قطاعات مياه الشرب والطرق والخدمات الصحية والتعليم وتحسين البيئة والشباب والرياضة والحماية المدنية والغاز الطبيعى والموارد المائية والرى والطب البيطرى والكهرباء والاتصالات والبريد».

ونوه بأن تحديد أولويات العمل يجرى بالتنسيق مع أهالى كل قرية، إذ يتواصل معهم فريق العمل الميدانى لتسجيل احتياجاتهم. وفى قرية كوم الفرج بمركز أبوالمطامير يعيش الأهالى حالة من السعادة بسبب الإنجازات التى تتحقق حولهم، وجميعهم وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة.

موسى الفقى، موظف، من أهالى «كوم الفرج»، قال: «كنا نعانى منذ سنوات طويلة بسبب نقص الخدمات.. كنا نعيش حياة بدائية، لكن الآن أنقذنا الرئيس السيسى من المعاناة بمشروعات ستوفر جميع الخدمات».

وأضاف «الفقى» أن المبادرة بدأت بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى ثم تطوير مركز الشباب والوحدة الصحية ثم تجديد المدارس، مؤكدًا: «الإنجازات تمتد لجميع المجالات».

وأشار إلى أن مسئولى المحافظة يتابعون العمل يوميًا، ويبذلون جهودًا كبيرة للتعاون مع مبادرة «حياة كريمة».

من جهته، قال عادل هندى، موظف بوزارة العدل، من أهالى القرية: «كنا فين وبقينا فين.. منذ سنوات كنا نعانى من التهميش حتى جاء الرئيس السيسى وامتدت يد التعمير إلى بيوتنا، وكل ذلك بفضل حياة كريمة».

وأضاف «هندى» أن المشكلة الأكبر التى كان يعانى منها أهالى القرية هى الصرف الصحى، إذ إن مياه الصرف كانت تملأ الشوارع دائمًا وتنشر الروائح الكريهة والحشرات، لذا بدأت المبادرة بحل تلك المشكلة.

وتابع: «بعد ذلك انطلقت مشروعات الطرق والغاز الطبيعى.. نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حقق أحلامنا، وجعلنا نعيش بكرامة».

سوهاج.. منسق المبادرة: تنفيذ 1238 مشروعًا عملاقًا بتكلفة 45.6 مليار جنيه

قال محمد رشاد، محامٍ، من قرية «بهتا» بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج، إن الدولة تبادر فى إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات بالقرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن المحافظة عانت طويلًا من التهميش.

وأوضح «رشاد»، لـ«الدستور»، أن أبناء القرية عانوا من غياب أبسط مقومات الحياة، وتمثلت أبرز مشاكلهم فى عدم وجود صرف صحى وشبكات مياه نظيفة فضلًا عن انقطاع الكهرباء باستمرار ونقص أعداد المدارس والوحدات الصحية.

وتقدم «رشاد» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مد يد العون للمواطنين البسطاء بالقرى النائية والبعيدة، لافتًا إلى أن المبادرة أحدثت تغييرًا جذريًا فى حياة الناس ونقلهم نقلة حضارية. من جهته، قال محمد بيومى من قرية «كوم بدار»: «جمعنا تبرعات من الأهالى واشترينا قطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائى لأطفال القرية، بدلًا من الذهاب للقرى المجاورة، وذهبنا لهيئة الأبنية التعليمية وفى مجلس المدينة أبلغونا أنه ليس لديهم ميزانية لذلك». وأضاف: «عندما جاءت مبادرة حياة كريمة تبنت إنشاء مدارس ابتدائى وإعدادى ومعهد دينى لتتحقق أحلام أهالى القرية، هذا بخلاف تجديد الوحدة الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وننتظر افتتاحها قريبًا».

بدوره، قال شريف أبوسحلى، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بسوهاج، إنه يتم تنفيذ ١٢٣٨ مشروعًا عملاقًا بتكلفة ٤٥.٦ مليار جنيه للمرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال ٣ سنوات، ضمن مشروعات تطوير الريف المصرى، التى تم دمجها مع مشروع «حياة كريمة».

وأشار «أبوسحلى» إلى أن المبادرة يتم تنفيذها فى مركز «البلينا»، وتم العمل فى قرى «الإصلاح والحجز والساحل بحرى والحرجة بالقرعان والسلمانى ونجوع مازن وأولاد عليوم وبرديس وبر خيل والحرجة قبلى والعوكلية والشيخ بركة».

وأوضح أنه يتم تنفيذ المبادرة فى مركز المراغة بقرى «بهتا والسمارنة والعمور وبنى وشاح والبهاليل ونجع أبوعوض والشيخ يوسف ونجع طايع واقصاص ونجع عامر وباصونة»، وكذلك فى قرى مركز المنشأة وهى «الباجية والحريزات الغربية والبواريك والزوك الشرقية والحريزات الشرقية والكوامل قبلى والدناقلة والهماص وخارفة المنشأة والزارة والشهداء والأحايوة والنويرات وعوامر العسيرات والدويرات وروافع العيساوية والعنبرية وجزيرة المنتصر وأولاد سلامة».

وأضاف أن المبادرة جارٍ تنفيذها فى ٧ مراكز بالمحافظة، وسيتم العمل فى جميع القرى والنجوع والتوابع بالمراكز الموضوعة فى الخطة.

بنى سويف.. القوافل الطبية تكشف على 1482 مواطنًا

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أمس الإثنين، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، التى تستهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

ونفذت مديرية الصحة قافلة طبية على مدار يومين بقرية نزلة البرقى مركز الفشن، مكونة من ١٠ عيادات فى ٩ تخصصات، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١٤٨٢ مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لنحو ١٠٠ مواطن، وإجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ١٠٥ مواطنين.

القليوبية.. متابعة ميدانية مستمرة لأعمال التأهيل

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقريتى الشوبك وكفر شبين، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى.

رافق رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ومسئولو الشركة والمشروعات.

وتابع «رسلان» أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بالقريتين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة الرئيس وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأكد «رسلان» أهمية الإدارة الرقمية للمشروعات بشكل ممنهج ودقيق للمراجعة اليومية لموقف ومعدلات التنفيذ بشكل مستمر، ووجود مهندسين للإشراف على التنفيذ بكل موقع، لمتابعة أعمال الحفر والتركيب بأعلى مستويات الجودة؛ لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما أشار رئيس الشركة القابضة إلى ضرورة توثيق كل مراحل تنفيذ هذا المشروع القومى شديد الأهمية، والذى ينعكس مباشرة على حياة المواطن المصرى.

الوادى الجديد.. ٢٥٠ وحدة سكنية ضمن برنامج «سترة».. وتسليم 500 فدان لأهالى الفرافرة

وفرت مبادرة «حياة كريمة» السكن الملائم للأسر البسيطة فى محافظة الوادى الجديد، إذ سلمت ٢٠٠ وحدة سكنية ضمن برنامج «سترة» بالتعاون مع وزارات التضامن والإسكان والجهاز المركزى للتعمير فى قرى ناصر الثورة والخرطوم، ورفعت كفاءة ٥٠ منزلًا بالقرية الرابعة بدرب الأربعين وسلمت ٥٠٠ فدان استفاد منها ٢٥٠ منتفعًا.

وتستهدف المبادرة ٢٨ قرية وتابعًا بقرى الفرافرة لتوفير الخدمات لنحو ٤ آلاف مواطن.

وقال عبدالحى السيد، من أهالى مركز الفرافرة، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعادت الحياة لقرى الواحات، معربًا عن فخره بإنجازات الرئيس السيسى على مدار ٧ سنوات، ومنها سياسته الناجحة فى القضاء على مظاهر الفقر، والعمل فى جميع الاتجاهات لتحقيق البناء والتنمية، وتمكين الشباب وتنفيذ أكبر المشروعات.

وأضاف: «فى قرى واحات الفرافرة نفذت المبادرة بنية تحتية كاملة، من صرف صحى ومحطات مياه شرب، وإعادة تأهيل المنازل وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات التى تخدم جميع فئات المجتمع، ومجمعات الخدمات الحكومية التى توفر علينا الوقت والجهد والمال».

من جهتها، أعربت نجلاء فتحى جاد الكريم، من مركز الفرافرة، عن سعادتها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى بعثت فى النفوس الأمل فى العيش بـ«حياة كريمة»، وأنقذت الكثير من الأسر بعد إعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط، موجهة الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذله من جهد فى الريف المصرى.

فى السياق ذاته، قالت حنان أحمد السرو، إن سعادتها لا توصف بعد إدراج قريتها ضمن خدمات «حياة كريمة»، مؤكدة أن الرئيس نفذ وعده للمصريين حين قال «مصر حاتبقى قد الدنيا»، وهو ما نراه الآن من مشروعات ضخمة تسير نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من جانبه قال إسلام عمران، أحد أعضاء مبادرة «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، إن مبادرة تطوير الريف المصرى تقدم الكثير من الخدمات فى كل القطاعات الحيوية التى تهم المواطنين، وقطعت خطوات متسارعة فى هذا الطريق فى وقت قياسى. وأضاف أن المبادرة تعمل ليل نهار للنهوض بالقرى عبر تطوير البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء، وإنشاء المجمعات الحكومية التى سوف توفر كل متطلبات المواطن.

الفيوم .. إعادة تأهيل «قلهانة» الإعدادية بقيمة إجمالية 4 ملايين جنيه

أعلن خالد فراج، رئيس مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتوسعة مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة، ليزيد عدد فصولها إلى ٢١ فصلاً، بإجمالى تكلفة ٤ ملايين جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. وأشار «فراج» إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، شدد على أهمية المتابعة المستمرة لكل المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات. من جهته، قال جمال أمين، من أهالى قرية قلهانة، إن ما حدث من تطوير المدرسة إنجاز كبير، وذلك فى أقل من عام ونصف العام، وأضاف «شكرًا للرئيس السيسى على مبادرة حياة كريمة، التى حققت ما كنا نحلم به». وقال محمد أحمد، من أهالى القرية: «نشكر القائمين على مبادرة حياة كريمة التى حققت أحد أهم مطالبنا وهو تطوير المدرسة الإعدادية».

أسيوط.. ٣ محطات لمعالجة وتنقية المياه بـ5.3 مليار جنيه.. وحل مشكلة المزلقانات

كشف المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن أن الشركة تنفذ ١٦١ مشروعًا لمد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل ١١ محافظة بقيمة إجمالية تصل إلى ٩٫٥ مليار جنيه منها مشروعات بمحافظات الصعيد بقيمة ٨.٥ مليار جنيه، ويصل نصیب أسيوط منها إلى ٥٫٣ مليار جنيه لعدد ٧٥ قرية وتشمل الأعمال إنشاء عدد ٣ محطات معالجة ومحطة لتنقية مياه الشرب.

جاء ذلك خلال استقبال عصام سعد، محافظ أسيوط، لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والوفد المرافق له، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمهندس إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس الإدارة، لبحث مستجدات عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى أسيوط. وزار الوفد، رفقة المحافظ، عددًا من قرى مركز الفتح، منها الواسطى وبنى طالب ودير بصرة، كما تفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الزرابى بأبوتيج بطاقة ٣٠: ٤٥ ألف م٣/ يوم، وبتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه وتخدم ٥٠٠ ألف نسمة. وشملت الجولة التفقدية، مشروع كوبرى منقباد الذى يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى لتحقيق الخطة المستهدفة لمحافظة أسيوط لحل مشكلة المزلقانات على السكك الحديدية، وخدمة مدينة منقباد والقرى المجاورة لها.

يصل طول الكوبرى بالمنازل والمطالع ١٩٠٠ متر طولى، ويبلغ عرضه ١٦.٧٠ متر ويمر أعلى خطوط السكك الحديدية «القاهرة- السد العالى» وأعلى المجرى المائى لترعة الوليدية. كما تشمل أعماله إجمالى أطوال خوازيق ١٣٨٤٤ متر طولى، وكميات الخرسانة المسلحة ٢٣٤٨٥ مترًا مكعبًا، وحديد التسليح ٥١١٢ طنًا، والكمر المعدنى ١١٠٠ طن، وأسفلت ١٥٠٠٠ متر مسطح.