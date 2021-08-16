الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصالة تعلق على صورة لـ كندة علوش وعمرو يوسف

عمرو يوسف وكندا علوش
عمرو يوسف وكندا علوش

شاركت الفنانة كندة علوش على صفحتها الخاصة عبر «انستجرام» صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وعلقت: «الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى.. الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ بس وجودك جنبي بيهون اي شيء صعب، يارب الأيام الجاية تكون أحلي علينا وعلي كل الناس وتحمل معها الخير والفرج للجميع».
 
وعبرت الفنانة أصالة عن مدى حبها لهم قائلة: «ويخلينا ياكي حبيبتي».

وأضاف أحد متابعي كندة علوش: «أي اتنين عاوزين يبنوا أسرة الناس بتفرح لهم، ربنا يخليكوا لبعض ولعيالكوا  كل وقت على حب وخير وساعدة».

الفنانة كندا علوش الانستجرام الفنان عمرو يوسف عمرو يوسف

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