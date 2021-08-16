أصالة تعلق على صورة لـ كندة علوش وعمرو يوسف

شاركت الفنانة كندة علوش على صفحتها الخاصة عبر «انستجرام» صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وعلقت: «الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى.. الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ بس وجودك جنبي بيهون اي شيء صعب، يارب الأيام الجاية تكون أحلي علينا وعلي كل الناس وتحمل معها الخير والفرج للجميع».



وعبرت الفنانة أصالة عن مدى حبها لهم قائلة: «ويخلينا ياكي حبيبتي».

وأضاف أحد متابعي كندة علوش: «أي اتنين عاوزين يبنوا أسرة الناس بتفرح لهم، ربنا يخليكوا لبعض ولعيالكوا كل وقت على حب وخير وساعدة».