السجن المشدد 7 سنوات لتاجر هيروين فى المطرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذاً من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها على العملاء.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ألقوا القبض على المتهم وبحوزته مواد مخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة وإحالته إلى النيابة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتي أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.