الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

ترصد "الدستور" تفاصيل  إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ فساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، خلال الساعات القليلة القادمة، حتى يتمكنوا الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال المواقع الإلكترونية التي لها حق نشر النتيجة أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سوف يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال ساعات قادمة، والاتصال هاتفيا بأوائل الثانوية لإبلاغهم بتفوقهم.

 

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الاعتماد سوف يتم قبل المؤتمر المنعقد غدا ظهر الثلاثاء بحضور كلا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

 

قائمة أوائل الثانوية العامة 2021

وقال المصدر مسئول بالوزارة، ان قائمة الأوائل، تعدد 40 طالب وطالبة على مستوى الشعب.

 

وأكد المصدر، أن الفتيات يتصدرن قائمة الأوائل، مشددا على أن نسبة النجاح تقترب من العام ولكن هناك انخفاض واضح في المجاميع.

 

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي ستتسلم النتيجة بداية الأسبوع المقبل لبدء العمل على المجمع التكراري، لتحديد شرائح نسب النجاح ووفقا عليها سيتم تحديد القبول بالمرحلة الأولى بالجامعات.

 

انخفاض المجاميع 2021

وشدد المصدر، أن نسبة النجاح منخفضة عن العام الماضي ، بالإضافة إلى انخفاض المجاميع مما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات.

 

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة انتهوا من الامتحانات ٢ أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

امتحانات تنسيق تنسيق الجامعات نتيجة نسب النجاح التعليم العالي وزير وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزير التعليم العالي المرحلة الاولي نتيجه الثانويه العامه الحد الأدنى التعليم الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ أوائل الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة