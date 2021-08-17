تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

ترصد "الدستور" تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ فساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، خلال الساعات القليلة القادمة، حتى يتمكنوا الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال المواقع الإلكترونية التي لها حق نشر النتيجة أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سوف يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال ساعات قادمة، والاتصال هاتفيا بأوائل الثانوية لإبلاغهم بتفوقهم.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الاعتماد سوف يتم قبل المؤتمر المنعقد غدا ظهر الثلاثاء بحضور كلا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2021

وقال المصدر مسئول بالوزارة، ان قائمة الأوائل، تعدد 40 طالب وطالبة على مستوى الشعب.

وأكد المصدر، أن الفتيات يتصدرن قائمة الأوائل، مشددا على أن نسبة النجاح تقترب من العام ولكن هناك انخفاض واضح في المجاميع.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي ستتسلم النتيجة بداية الأسبوع المقبل لبدء العمل على المجمع التكراري، لتحديد شرائح نسب النجاح ووفقا عليها سيتم تحديد القبول بالمرحلة الأولى بالجامعات.

انخفاض المجاميع 2021

وشدد المصدر، أن نسبة النجاح منخفضة عن العام الماضي ، بالإضافة إلى انخفاض المجاميع مما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة انتهوا من الامتحانات ٢ أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.