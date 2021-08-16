الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: 24 حالة وفاة و3674 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا إيطاليا
كورونا إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الإثنين، 24 حالة وفاة، و3 آلاف و674 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية: أن إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 128 ألفا و456 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 4 ملايين و444 ألفا و338 إصابة.

وأشارت إلى تعافي 3 آلاف و477 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و187 ألفا و186 حالة، فيما بلغت حصيلة الحالات النشطة 128 ألفا و696 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

وزارة الصحة الإيطالية كورونا فيروس كورونا إيطاليا الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟