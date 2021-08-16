إيطاليا: 24 حالة وفاة و3674 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الإثنين، 24 حالة وفاة، و3 آلاف و674 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية: أن إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 128 ألفا و456 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 4 ملايين و444 ألفا و338 إصابة.

وأشارت إلى تعافي 3 آلاف و477 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و187 ألفا و186 حالة، فيما بلغت حصيلة الحالات النشطة 128 ألفا و696 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.