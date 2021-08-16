الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول: القوات الأمريكية تقتل اثنين من المسلحين بمطار كابول

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن القوات الأمريكية التي تتولى حماية مطار كابول قتلت اثنين من المسلحين في واقعتين منفصلتين.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن الواقعتين حدثتا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفًا: "التقارير الأولية تشير إلى أن مهاجمين مسلحين أطلقوا النار على الحشد".

في السياق، قال مسؤول أمريكي، أمس: إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سمحت بإرسال ألف جندي إضافي؛ للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، مما يرفع إجمالي العدد الذي أرسل إلى أفغانستان مؤقتا إلى ستة آلاف جندي.

أضاف المسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ألف جندي إضافي سيأتون من الفرقة 82 المحمولة جوا، والتي كانت بالفعل في حالة تأهب.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي لأعضاء في مجلس الشيوخ، أمس: إن التقييم السابق بشأن مدى سرعة إعادة تشكيل جماعات إرهابية في أفغانستان سوف يتسارع على الأرجح بسبب ما يحدث هناك الآن، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري.

وسقطت أفغانستان في أيدي طالبان بشكل أسرع مما توقع الرئيس جو بايدن وقادته العسكريون.

ووفقا لموقع أكسيوس، سأل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مكالمة هاتفية جرت أمس: بين كبار مسئولي بايدن وأعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الدفاع لويد أوستن ووميلي عما إذا كانوا سيراجعون تقييما تم تقديمه للكونجرس في يونيو الماضي بشأن خطر "متوسط الدرجة" لإعادة تأسيس جماعات إرهابية في أفغانستان في غضون عامين.

ورد ميلي بالإيجاب قائلاً: بأنه سيتعين عليه إجراء تقييم بأن الجدول الزمني سيكون أقرب من ذلك، وأنه سيكون سعيدا بإطلاع أعضاء المجلس في إحاطة سرية.

وفي 29 فبراير من العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع ممثلي المكتب السياسي لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من أفغانستان خلال 14 شهرا.

مسؤول أمريكي القوات الأمريكية كابول وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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وائل لطفي

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