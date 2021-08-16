أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

سجّل سعر الذهب في مصر، اليوم الإثنين، في التعاملات المسائية انخفاضاً بقيمة جنيه واحد.

عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سجل 781 جنيهاً للجرام مقابل 782 جنيهاً أمس.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيهاً للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1776 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1775.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 في المئة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، ما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو الذي يصدر يوم الأربعاء وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الثلاثاء.

ومن المرجح أيضا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأمريكية مزيدا من الدلائل حول ثقة المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1010.24 دولار في حين خسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 2634.82 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، الجمعة الماضية، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19"، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلي 1756.61 دولار للأوقية "الأونصة".

والذهب منخفض 0.4 بالمئة في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الإثنين، عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرًا.