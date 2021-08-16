رحل بكورونا.. أبرز المعلومات عن محمد سعد ملحّن «أخاصمك آه»

توفي الملحن محمد سعد متاثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي كان قد شارك في الكثير من الأعمال الفنية منها أغنية "قول تاني كده" و"أخاصمك آه" للفنانة نانسي عجرم.

كما شارك في العديد من الأغاني مع الكثير من الفنانين منهم حمادة هلال وراغب علامة.

ونشر الشاعر وأمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين فوزي إبراهيم خبر وفاة محمد سعد من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك وكتب: "أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم".

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملحن محمد سعد:

من مواليد عام 1968.

شارك خلال مسيرته الفنية في الكثير من الأغنيات منها "أخاصمك آه" "وقول تاني كده" و"سي السيد" مع الفنانة نانسي عجرم.

عمل مع راغب علامة في "سيد الغاليين"، و"هيمانة" مع الفنانة اللبنانية الين خلف، و"بحبك يا أمي" مع الفنان حمادة هلال، وأغنيتي "التجربة"، "وزجزاج" مع الفنان محمد محي.

كان يعاني من السرطان طوال حياته.

توفي اليوم الاثنين 16 أغسطس بعد إصابته بكورونا.