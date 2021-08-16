الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رحل بكورونا.. أبرز المعلومات عن محمد سعد ملحّن «أخاصمك آه»

محمد سعد
محمد سعد

توفي الملحن محمد سعد متاثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي كان قد شارك في  الكثير من الأعمال الفنية منها أغنية "قول تاني كده" و"أخاصمك آه" للفنانة نانسي عجرم.

كما شارك في العديد من الأغاني مع الكثير من الفنانين منهم حمادة هلال وراغب علامة.

ونشر الشاعر وأمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين فوزي إبراهيم خبر وفاة محمد سعد من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك وكتب: "أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم".

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملحن محمد سعد: 

من مواليد عام 1968.

شارك خلال مسيرته الفنية في الكثير من الأغنيات منها "أخاصمك آه" "وقول تاني كده" و"سي السيد" مع الفنانة نانسي عجرم.

عمل مع راغب علامة في "سيد الغاليين"، و"هيمانة" مع الفنانة اللبنانية الين خلف، و"بحبك يا أمي" مع الفنان حمادة هلال، وأغنيتي "التجربة"، "وزجزاج" مع الفنان محمد محي.

كان يعاني من السرطان طوال حياته.

توفي اليوم الاثنين 16 أغسطس بعد إصابته بكورونا.

الملحن محمد سعد محمد سعد المعلومات لملحن محمد سعد فيروس كورونا المبدعين الفنانين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟