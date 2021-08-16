لحظة اقتحام العمليات الخاصة أخطر البؤر الإجرامية في المحافظات

رصد فيديو صادر عن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لحظة اقتحام مجموعات عمل مشكلة من قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى تنسيقا مع مديريات الأمن المختصة البؤر الإجرامية وأوكار الكيف بمختلف المحافظات.

وأسفرت تلك الجهود عن ملاحقة وضبط 297 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وقام رجال الأمن خلال أسبوع باستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وضُبط خلالها 47 متهما وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 خزائن و15 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن مصرع عنصر إجرامى وضبط 297 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط–الجيزة –السويس - الشرقية –سوهاج –الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ- قنا – القليوبية – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر - دمياط – المنوفية –أسوان–الإسماعيلية وبحوزتهم 174 قطعة سلاح نارى– كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة –كميات من المواد المخدرة المتنوعة، ويذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها مخدرات- سرقة -قتل- سلاح.

كما نجحت الحملات في ضبط 750 قطعة سلاح نارى أبرزها 2 جرينوف –98 بندقية آلية–92 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 34 مسدسا –524 فرد محلى–كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة–150 خزينة–1266 قطعة سلاح أبيض، و8 تشكيلات عصابية، ضمت 30 متهما، ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة، 13 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشف غموض 67 حادثا متنوعا، أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهمين وتنفيذ 426605 أحكام قضائية بإجمالى 37493 متهما.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.