الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بقتل شاب تدخل للدفاع عن والدته في الجيزة

إسعاف
إسعاف

نجح رجال البحث الجنائي بالجيزة في ضبط عاطلين متهمين بقتل عامل في مشاجرة بين المتهمين ووالدة المجني عليه بسبب خلافات جيرة، تدخل على إثرها المتوفى لنصرة والدته إلا أنه لقي مصرعه طعناً، بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل في العقد الرابع من عمره مصاباً بطعنة نافذة في الصدر ولقي مصرعه متأثراً بإصابته ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادت والدته بنشوب مشاجرة بينها وبين عاطلين لرفضها إنارة لمبة معلقة بمحل البقالة الخاص بها مما حال تمكن المتهمين من إصلاح موتور المياه بمدخل العمارة.

وأضافت أن نجلها المجني عليه تدخل لمناصرتها فقام أحد الجناة بتسديد طعنة نافذة له ولقي مصرعه متأثراً بإصابته.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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