الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارتين بـ4 على «دائري الإسماعيلية»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب أربعة أشخاص جراء انقلاب سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، وجرى نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بانقلاب سيارتين ملاكي.

وقال شهود عيان إن سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها أثناء سيرها بالطريق الدائري بالإسماعيلية مما تسبب في اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة والجانب الخرساني للطريق، وتسبب الحادث في انقلاب سيارة ملاكي أخرى تقودها سيدة في الثلاثينيات من العمر وبرفقتها ابنتها 3 سنوات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لطوارئ مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

 

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