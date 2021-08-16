الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس كوافير حريمى بتهمة حيازة 5 كيلو هيروين فى حلوان

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس شاب يعمل كوافير حريمي، ١٥ على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات. 

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو «أحمد بدر» 37 سنة، كوافير حريمي، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

محكمة جنوب القاهرة مكافحة المخدرات المواد المخدرة الهيروين كوافير حريمي قسم شرطة حلوان جدول المخدرات

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وائل لطفي

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