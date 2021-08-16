استمرار حبس كوافير حريمى بتهمة حيازة 5 كيلو هيروين فى حلوان
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس شاب يعمل كوافير حريمي، ١٥ على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات.
وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو «أحمد بدر» 37 سنة، كوافير حريمي، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.