رفع 203 أطنان قمامة وتراكمات أتربة فى مركز السنطة بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء أشرف بدران رئيس المركز، اليوم الإثنين، أنه تم رفع نحو 203 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جهته، شدّد طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.



وفي نفس السياق، أكد المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إنه تم رفع نحو 190 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وأوضح سراج، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.