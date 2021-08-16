الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه الغربية» يكافئ 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بسمنود

محطة مياه الشرب
محطة مياه الشرب

كافأ العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بفرع الشركة بسمنود لتمكنهم من ضبط أحد الأشخاص حاول دخول المحطة من خلال القفز من فوق سور المحطة. 

حيث تمكن الموظفون من ضبطه والتحفظ عليه وتم تسليمه إلى نقطة شرطة محلة زياد وتم تحرير محضر بالواقعة .


وأشاد رئيس الشركة بشجاعة العاملين بالمحطة وتم صرف مكافأة لهم تقديرا لما قاموا به وتحفيزا لباقي العاملين بالمحطات وتفعيلا لمبدأ المسئولية الافتراضية والسابق الإخطار به لجميع فروع الشركة.


كما قام العميد المهندس خالد جمال الدين أحمد  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية  بجولة تفقدية لبعض محطات الشركة بفرع السنطة، تأتى الزيارة من ضمن الجولات التفقدية على المواقع المختلفة على مستوى الفروع . 

وقد شهدت الجولة حضور أعمال تنزيل طلمبة غاطسة بإحدى الآبار الإرتوازية بمحطة مياه شبرا قاص.

وتضمنت الزيارة أيضاً محطة مياه المرشحة بالسنطة، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالسنطة، وقد حرص على متابعة الأعمال والتوجيه بسرعة إصلاح أى أعطال موجودة بالمحطات لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين .

وشدد رئيس الشركة على الالتزام بالجدول الزمنى للتشغيل والصيانة الدورية للمعدات والنظافة العامة للمحطات والالتزام بمعايير جودة المياه، والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية .
 

 كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بتوفير تانكات مياه شرب نقية وتوزع بالمجان لسد حاجة المواطنين لحين الانتهاء من اعمال الصيانة
وكانت أعمال صيانة في العداية ١٠ بوصة أمام كفر الصارم الذي يترتب عليه قطع المياه عن قرية (بطينة _ القيصرية) من  الساعة ٩ صباحا الي الساعة ٣ عصرا من نفس اليوم.

رئيس مياه الغربية يكافئ حماية عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بمركز سمنود لتمكنهم ضبط حاول القفز داخل المحطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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