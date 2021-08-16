أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى السويس.. 5 علمى من معهد واحد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أسماء الطلاب الأوائل بشهادة الثانوية الأزهرية.

وتنشر "الدستور" أسماء الطلاب أصحاب المراكز الأولى بشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي.

وقال مصدر في منطقة السويس الأزهرية إن الطلاب الأوائل هم:

الأول على الشعبة العلمية: محمد رمضان شوقي محمد، خريج معهد المستقبل النموذجي، وحصل على مجموع 641 درجة بنسبة مئوية 98,62%.

الثاني على الشعبة العلمية: أحمد سمير عبدالجليل بليلة، خريج معهد المستقبل النموذجي، حصل على مجموع 614 درجة بنسبة مئوية 94,46%.

الثالث على الشعبة العلمية: ميرنا مجدي أحمد رشوان أحمد، خريجة معهد فتيات المستقبل النموذجي، حاصلة على مجموع 595 درجة بنسبة مئوية 91,54%.

الرابع على الشعبة العلمية: معاذ إبراهيم أبو بكر محمد، خريج معهد المستقبل النموذجي، حصل على مجموع 590 درجة بنسبة مئوية 90,77%.

الخامس على الشعبة العلمية: نجاح إبراهيم أبو الحسن أحمد، خريجة معهد فتيات المستقبل النموذجي، حصلت على مجموع 589 درجة بنسبة مئوية 90,62%.

أما الشعبة الأدبية فجاء ترتيب طلابها الأوائل على النحو التالي:

الأول: ياسمين محمود أحمد علي، خريجة معهد فتيات الجناين، حصلت على مجموع 559 درجة بنسبة مئوية 88,73%.

الثاني: مروج محمد أحمد حسين، خريجة معهد فتيات السويس، حصلت على مجموع 555 درجة بنسبة مئوية 88,10%.

الثالث: مؤمن عادل فاضل أبو الريش، خريج معهد بنين السويس، حصل على مجموع 541 درجة بنسبة مئوية 85,87%.

الرابع: أسماء عبدالمنعم محمود محمد، خريجة معهد فتيات الجناين، حصلت مجموع 538 درجة بنسبة مئوية 85,40%.

الخامس: منة الله صلاح دردير مصطفى، خريجة معهد فتيات كبريت، حصلت على مجموع 531 درجة بنسبة مئوية 84,29%.

وقدّم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وسعد أبوالحمد، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، وجميع العاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها، خالص التهنئة إلى أبناء الأزهر الشريف أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة السويس الأزهرية، وتمنوا لهم استمرار النجاح والتوفيق.