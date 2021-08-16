الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أزمة إنتاج تعطّل أغنية أحمد سعد لفيلم «200 جنيه»

فيلم 200 جنية
فيلم 200 جنية

أعلن الفنان أحمد سعد الاثنين، تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» الذي أعلن في وقت سابق صباح اليوم طرحها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). 

كشف أحمد سعد أسباب تأجيل طرح الأغنية قائلاً: "أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح اغنية فيلم 200 جنيه النهاردة عشان حصلت مشلكة والناس كلها هتسألني ‘يه المشكلة هى أن أنا نزلت بوستر للأغنية علي صفحتي دعائي صورتي في النص وباقي الأبطال في الصورة اللي هما أبطال حياتي". 

أحمد سعد

أضاف: "الشركة المنتجة زعلت وقالتالي ان انا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة، لكن ده مش بوستر الفيلم وانا كممثل مينفعش اتحك جنبهم اصلاً، لكن ده بوستر دعائي للأغنية وانا كاتب علي البوستر ان للاغنية مش الفيلم وأكيد أنا بطل الأغنية وطبعًا الشركة محترمة وعظيمة وأنا بحبهم وأكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية". 

"200 جنيه" تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم، ومن المقرر طرح الفيلم يوم الاربعاء الموافق 25 ابريل. 

والفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين.

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