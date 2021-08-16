محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف الموقع العام لكوبرى الثقافة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال رصف الموقع العام لكوبري الثقافة بنطاق حي شرق سوهاج، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أى معوقات، بحضور عدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وعبير الطيب مسئول التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بالموقع، موجهًا بالالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج للبدء في أعمال تخطيط الموقع، عقب الانتهاء من الرصف، لافتًا إلى أهمية إضفاء اللمسة الجمالية على الموقع العام، وإبراز المظهر الحضاري اللائق لأحد أهم الميادين بالمحافظة.

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقريتي "كوم العرب وأم دومة" بمركز طما، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات، بحضور النائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة طما، وسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة "كوم العرب" الرسمية للغات للتعليم الأساسي، التي تقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ وتوفر 22 فصلًا دراسيًا؛ لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء "مدرسة التربية الفكرية" بقرية كوم العرب، على مساحة 1900 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتشمل جناحًا يحتوي على 8 فصول دراسية، بالإضافة إلى فندق مجهز لإقامة الطلاب، وهي الأولى من نوعها في مركز طما لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم.

ووجه المحافظ بإزالة أى معوقات، والعمل على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدارس، لتيسير وصول الطلاب، وخدمة أبناء وأهالي طما.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية "أم دومة"، على مساحة 460 مترًا مربعًا، الذي يضم "سجلًا مدنيًا، ووحدة ضرائب، ومركزًا تكنولوجيًا، ووحدة محلية"، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بأم دومة، التي تم إنشاؤها وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل، على مساحة 720 مترًا، بتكلفة إنشائية 5 مليون جنيها، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري .