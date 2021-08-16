الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف لـ سفير إندونيسيا: مصر تشهد طفرة بجميع المجالات فى عهد السيسى

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإندونيسي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد  من التعاون مع الجانب الإندونيسي فى مجابهة الأفكار التى تسيء للإسلام والمسلمين، والعمل على نشر صحيح الدين الإسلامي.

وقال نقيب الأشراف، خلال استقباله السفير الإندونيسي بالقاهرة، لطفي رؤوف، بمقر النقابة، إن مصر بما تشهده من طفرة فى جميع المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم كل أوجه الرعاية والاهتمام للطلاب الوفداين من كل الدول للدارسة بها، لتعلم صحيح الإسلام الوسطي، ودراسة كل العلوم الأخرى.

نقيب الأشراف

وأشار الشريف، إلى أن نقابة  الأشراف تحمل الفكر الوسطي المعتدل، وتعمل على بث روح التسامح والألفة والمحبة.

من جانبه، أكد السفير الإندونيسي بالقاهرة، أهمية تعميق علاقات بلاده مع مصر، مضيفًا": قريباً تتضح أوجه التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين".

وأشاد السفير الإندونيسي، بما رآه من إنجازات وبنية تحتية قوية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه لاحظ ذلك خلال تجوله بين المدن المصرية.

وأعرب السفير الإندونيسي، عن شكره لمصر والأزهر الشريف لاستقبال ما يقرب من عشرة آلاف طالب للدراسة بالجامعة، وإرسال علماء من الأزهر إلى إندونيسيا، لنشر سماحة الإسلام الوسطي، معرباً أيضا عن شكره للسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، على حفاوة الاستقبال بمقر النقابة.

نقيب الأشراف

وفي نقابة اللقاء منح نقيب الأشراف، السفير الإندونيسي، شعار النقابة ودرع النقابة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، ووفد مرافق للسفير الأندونيسي.  

IMG-20210816-WA0004
IMG-20210816-WA0004
IMG-20210816-WA0008
IMG-20210816-WA0008
IMG-20210816-WA0005
IMG-20210816-WA0005
IMG-20210816-WA0006
IMG-20210816-WA0006
نقيب الأشراف نقيب أشراف الحجاز الفكر الوسطي التسامح السيد محمود الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

سكن لكل المصريين.. كل ما تريد معرفته عن المبادرة وكراسات الشروط

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟