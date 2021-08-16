نقيب الأشراف لـ سفير إندونيسيا: مصر تشهد طفرة بجميع المجالات فى عهد السيسى

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإندونيسي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الإندونيسي فى مجابهة الأفكار التى تسيء للإسلام والمسلمين، والعمل على نشر صحيح الدين الإسلامي.

وقال نقيب الأشراف، خلال استقباله السفير الإندونيسي بالقاهرة، لطفي رؤوف، بمقر النقابة، إن مصر بما تشهده من طفرة فى جميع المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم كل أوجه الرعاية والاهتمام للطلاب الوفداين من كل الدول للدارسة بها، لتعلم صحيح الإسلام الوسطي، ودراسة كل العلوم الأخرى.

نقيب الأشراف

وأشار الشريف، إلى أن نقابة الأشراف تحمل الفكر الوسطي المعتدل، وتعمل على بث روح التسامح والألفة والمحبة.

من جانبه، أكد السفير الإندونيسي بالقاهرة، أهمية تعميق علاقات بلاده مع مصر، مضيفًا": قريباً تتضح أوجه التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين".

وأشاد السفير الإندونيسي، بما رآه من إنجازات وبنية تحتية قوية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه لاحظ ذلك خلال تجوله بين المدن المصرية.

وأعرب السفير الإندونيسي، عن شكره لمصر والأزهر الشريف لاستقبال ما يقرب من عشرة آلاف طالب للدراسة بالجامعة، وإرسال علماء من الأزهر إلى إندونيسيا، لنشر سماحة الإسلام الوسطي، معرباً أيضا عن شكره للسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، على حفاوة الاستقبال بمقر النقابة.

نقيب الأشراف

وفي نقابة اللقاء منح نقيب الأشراف، السفير الإندونيسي، شعار النقابة ودرع النقابة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، ووفد مرافق للسفير الأندونيسي.

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