الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ثقافتك كتابك».. هيئة الكتاب تشارك في معرض مكتبة الإسكندرية

هيئة الكتاب
هيئة الكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية فى دورته السادسة عشر والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى ٣٠ أغسطس الجاري.

وتعتمد مبادرة ثقافتك كتابك على الكتب المخفضة التى تتراوح أسعارها من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب والقراءة والمعرفة، وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بالعديد من الإصدارات والعناوين التى تعد كنوزا بمختلف المجالات ويستطيع الزائر الحصول عليها بسعر زهيد.

كما يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب احدث إصداراتها من كتب السلاسل والنشر العام  التى تصدرها الهيئة حيث تشارك بنحو 200 عنوان ومنها العفريتة لمحمد سلماوي، حملة يوليوس قيصر على أفريقيا تأليف العربى عقون ،التكنولوجيا المصرية القديمة للدكتورة فرخندة حسن ، القاهرة جوامع وحكايات لحمدى أبو جليل، موسوعة المسرح المصري 3 أجزاء للدكتور عمرو دوارة، السد العالى حاضره ومستقبله لإبراهيم راشد، عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة تأليف د. محمد عبد المقصود خطاب، الأسرة المصرية فى عصورها القديمة لعبد العزيز صالح، موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، موسوعة الحضارة المصرية موسوعة فنون عصر النهضة لثروت عكاشة، إضافة إلى سلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزا هورة الأوقاف باللغة العربية واللغةت المختلفة، وسلسلة ما التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء غيرها. 
وكذلك المجلات الدورية التى تصدرها هيئة الكتاب مثل مجلة فنون، مجلة عالم الكتاب. 
 

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

لشباب معرض القاهره الدولي للكتاب حتى وزارة الثقافة مكتبة الاسكندرية عبد العزيز ثقافة الحاج عبقرية قدماء المصريين في البناء والعمارة ڤيروس كورونا محمد عبد المقصود خطاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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