وزيرة الهجرة بالحجاب فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية (صور)

ارتدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحجاب، وذلك خلال الجولة التي قامت بها بصحبة وفد الجاليات المصرية بالخارج المشاركين في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، داخل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة المصمم على التراث المعماري الإسلامي.

وأعرب أعضاء الوفد من الكيانات المصرية بالخارج عن انبهارهم بمسجد الفتاح العليم، واصفين إياه بأنه إنجاز مصري عظيم في فن العمارة الإسلامية ومن أكبر الصروح الدينية في إفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي انطلق، أمس الأحد، بمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزيرة الهجرة بالحجاب في مسجد الفتاح العليم

وشهدت الزيارة أيضًا عرضا توضيحيا عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة، وفتح باب المناقشات بين المستثمرين ومسئولي العاصمة الإدارية الجديدة حول طرق الاستثمار في العاصمة ومستقبل الاستثمار فيها، واستراتيجيات المشاركة في هذه الخطط الطموحة للنهوض بالوطن.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج يستهدف لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، إذ إن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وإنجازاتها، وكذلك المشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.