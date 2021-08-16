الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب أفغانستان فى مجلس الأمن: لن نقبل بقيام إمارة إسلامية

مجلس الامن
مجلس الامن

دعا مندوب أفغانستان بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لعدم الاعتراف بسلطة طالبان.

 

وقال ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بواشنطن، ندعو إلى قيام حكومة انتقالية تضم كل الطوائف والأقليات وتحترم حقوق الإنسان.

 

تابع مندوب أفغانستان: "أدعو لتشكيل حكومة انتقالية من أجل السلام"، مردفا: "لن نقبل بقيام إمارة إسلامية".

 

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة، اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

 

ودخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة كابول الأحد، وسيطروا على مرافق ومؤسسات حكومية بعد قتال لم يدم طويلاً مع قوات الأمن الأفغانية، في سعي الحركة إلى العودة لحكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية على أفغانستان.

مجلس الأمن أفغانستان طالبان كابول حركة طالبان

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وائل لطفي

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