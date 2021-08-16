الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنوفية يتابع أعمال تأهيل حديقة السادات تمهيداً لافتتاحها

محمد موسى، نائب محافظ
محمد موسى، نائب محافظ المنوفية

أجرى محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمدينة منوف رافقه خلالها وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتابع نائب المحافظ أعمال تأهيل وتطوير حديقة السادات تمهيداً لافتتاحها للمواطنين قريباً.

كما تابع  أعمال الرصف والتطوير بشارع عاطف السادات وشارع الشهيد أحمد سلامة، وكذا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الفرعية بالمدينة.

كما تضمنت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منوف العام، حيث تم تفقد غرف الكشف والاطلاع على دفاتر فرز الحالات ، كما تم تفقد المبنى التذكارى للمستشفى وقسم الجراحة ، وأبدى المرضى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وفى ذات السياق، قام نائب المحافظ بجولة ميدانية لمدينة سرس الليان تفقد خلالها المركز التكنولوجى وحديقة المدينة الجديدة والموقع المقترح لإنشاء سوق نموذجى بالمدينة، كما تابع أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

المنوفية محافظة تعاون الرئيس المواطنين مستشفى اليوم قدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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