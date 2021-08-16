الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلن القنوات الناقلة لمؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة 2021

طارق شوقى
طارق شوقى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القنوات التى يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عليها غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فى تصريح لـ"الدستور"، إن المؤتمر سيتم بثه على التلفزيون المصرية وقناة أكسترا نيوز والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على فيسبوك.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث أكد الوزير فى تصريح خاص أنها سوف تظهر على موقع الوزارة فى السادسة مساءً غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس وذلك عقب اعتمادها فى مؤتمر رسمي لوزارة التربية والتعليم.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 والمقرر إعلانها واعتمادها خلال الساعات المقبلة، وعقد مؤتمر صحفى برئاسة كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وقالت المصادر إن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون بمثابة فلتر للفاهم عن الحافظ وفقًا لنظام الأسئلة الجديد الذي تم إتباعه فى امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت.

وأضافت المصادر خلال لـ"الدستور" أن ما تم تداوله بشأن ارتفاع نسبة الرسوب وانخفاض الدرجات غير صحيح، مؤكدًا المصدر أنه تم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة تمامًا وهى الآن على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للبدء فى إجراءات اعتمادها وتسليمها للمواقع الإلكترونية التى لها الحق فيها بعد شرائها عقب إعتماد النتيجة وعقد المؤتمر الصحفى غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١: سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 فى أقل من 48 ساعة المقبلين، حيث سيتم إعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلان مؤشرات النجاح والتنسيق فى مؤتمر صحفى يتم بثه على التلفزيون بحضور كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

وزير التعليم التعليم العالي التعليم الفنى باب في مؤتمر وزير التربية والتعليم رسمية صحفي إلكتروني لوز مؤتمر صحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

سكن لكل المصريين.. كل ما تريد معرفته عن المبادرة وكراسات الشروط

«توفت بنفس مرض والدها».. القصة الكاملة لوفاة طالبة ثانوية قبل النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟