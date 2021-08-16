الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد بدء امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بالتزامن مع بدء طلاب الثانوية الأزهرية في البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، والتي سوف تبدأ في شهر أغسطس المقبل، تقدم «الدستور» لقرائها موعد بدء الامتحانات.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدور للشهادة الثانوية، للعام الدراسي 2020-2021، التي تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل.

وقال مصدر بالأزهر لـ«الدستور»، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ستعقد بنفس خطة الدور الأول، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح أنه تم التأكد من صلاحية اللجان لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

موعد بدء امتحانات الثانوية الازهرية الدور الثاني 2021

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كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن فتح باب التظلمات من يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس لمدة شهر وسيتم التيسير ع الطلاب بوجود 198 مكتب على مستوى الجمهورية لاستقبال الطعون من الطلاب وتقرر أن يكون مبلغ 100 جنيه عن المادة الواحدة.

وقال وكيل الأزهر الشريف، إنه تم استحداث سداد الرسوم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة نفسها.

واعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأحد، نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية بنسبة نجاح في القسم الادبي 46.5%، والعلني 61.65% ، نسبة النجاح العامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، وأن بوابة الازهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهي الاسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر. 

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

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