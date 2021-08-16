موعد إعلان خفض درجات القبول بالثانوي العام والفني في المنوفية

كشف أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد الإعلان عن خفض درجات القبول بالثانوية العام والدبلومات الفنية.

وقال سويد إن المديرية سوف تنتهي من حصر الأماكن الشاغرة في المدارس الثانوية والفنية بنهاية شهر أغسطس، ووقتها سوف يتم الإعلان عن خفض الدرجات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضح سويد أن هناك ما يزيد على 17 ألف طالب لا زالوا يخوضون امتحانات الدور الثاني لشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بداية من السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، والتعاون مع مديرية الشؤون الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.