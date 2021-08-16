الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد إعلان خفض درجات القبول بالثانوي العام والفني في المنوفية

أحمد سويد، مدير مديرية
أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

كشف أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد الإعلان عن خفض درجات القبول بالثانوية العام والدبلومات الفنية.

وقال سويد إن المديرية سوف تنتهي من حصر الأماكن الشاغرة في المدارس الثانوية والفنية بنهاية شهر أغسطس، ووقتها سوف يتم الإعلان عن خفض الدرجات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضح سويد أن هناك ما يزيد على 17 ألف طالب لا زالوا يخوضون امتحانات الدور الثاني لشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بداية من السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، والتعاون مع مديرية الشؤون الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المنوفية امتحانات الدور الثاني الثانوية تعليم محافظة محافظة المنوفية امتحان التربية والتعليم

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