الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.. «أوقاف السويس» تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي

أوقاف السويس تتسلم
أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي

تسلمت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، اليوم، طنين من  لحوم الأضاحي، كدفعة ثالثة، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة.

وأكد  الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور المعتز بالله كمال من التفتيش الفني بوزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، حديثه مشيرا  إلى أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية.

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أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي

- تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي

 وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر والسكرتير العام لمحافظة السويس الأستاذ خالد سعداوي  ومراعاة  المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

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أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي

وشدد " راضي"  في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت في وقت سابق، عن حصيلة صكوك الأضاحي لهذا العام والتي تجاوزت 140 مليون جنيه، مؤكدة أنها بذلك حققت رقما قياسيا جديدا.

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أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

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أوقاف السويس تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحي
السويس لحوم صكوك الأضاحي الأسر الاولى بالرعاية الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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