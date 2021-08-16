الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يشارك بجناح خاص بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المعرض الدولي للكتاب، في نسخته السادسة عشر بمكتبة الإسكندرية، وذلك حتى يوم الاثنين 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

ويشارك الأزهر بمعرض الكتاب في نسخته الـجديدة بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، المعروضة في مختلف أركان الجناح، حيث يقدم ركن «مجمع البحوث الإسلامية» لزواره إصدارات علمية متميزة تزيد عن نحو 140 عنوانًا في قضايا متنوعة تمثل أهمية كبرى لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع نتيجة تناولها لمحاور تمس اهتمامات الناس بشكل مباشر وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور بداخلهم.

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض عددا من الأركان منها مجمع البحوث الإسلامية والفتوى وركن الطفل، كما يشمل ركنا خاصا لقطاع المعاهد الأزهرية والخط العربي، فضلا عن إصدارات هيئة كبار العلماء ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام.

ويستهدف الأزهر بهذه المشاركة، التواصل مع جميع فئات المجتمع؛ بهدف، وﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭالحوار وقبول الآخر، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮسطي المعتدل.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف  في معرض الإسكندرية الذي تنطلق فعالياته غدا الإثنين،  بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية

يُذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، حيث وجه الأزهر في هذا الصدد أن تنطلق فعاليات جناحه بمزيد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك حرصا منه على السلامة المجتمعية، والتزامًا منه بكافة التدابير الآمنة في مواجهة فيروس كورونا.

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