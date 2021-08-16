تالتة ثانوي| استعلم من هنا عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2021 thanwya تتصدر معدلات البحث طوال الـ 24 ساعة الحالية للاستعلام عن نتيجة تالتة ثانوي من قبل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسميها الشعبة العلمية علوم/رياضة والأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا

ويعتبر غدا الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2021 هو الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتابع الوزير سوف تتاح نتيجة تالتة ثانوي (المجموع الكلي ودرجات المواد) على العديد من المواقع الاخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، يتم إتاحة رابط بوابة الثانوية العامة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على تفاصيل نتيجة تالتة ثانوي ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

تفاصيل موقف طلاب تقسيم مواد الصف الثالث الثانوي على عامين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، لكي لا يتنافس طلاب التقسيم، الذين قاموا بتقسيم المواد على عامين، طلاب الصف الثالث الثانوي الذين خاضوا الامتحانات مرة واحدة، على الأماكن فى الجامعات.

وأوضح وزير التعليم أن ذلك سيتم بغرض الحفاظ على حقوق كل الطلاب، وعدم الإخلال بالقوانين، مضيفًا أن طلاب التقسيم لن ينافسوا طلاب هذا العام على الأماكن فى الجامعات، وسيأخذ طالب التقسيم المجتهد حقه الطبيعي.

وأشار الوزير إلي أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلاب التقسيم، وأن النظام الجديد لن يخل بحقوق أيًا من الطرفين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي وسنقوم بنشره مباشرة كما يمكن التسجيل من هنــــــــــــــــا للحصول على نتيجة تالتة ثانوي من خلال الدستور .. مع كامل تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.