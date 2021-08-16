الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب القيمة الإيجارية للمحلات والكافتيريات.. مجازاة مسؤولين بمواقف أسيوط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مسؤول العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط،" ن.ف" بخصم أجر 30 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم لـ " ل ع.ع" مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط سابقاً، وذلك لما نُسب إليهما من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجري المحلات التجارية والكافيتريات في سداد القيمة الإيجارية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر، وموقف شارع التحكم المركزي، وكافتيريا مبنى الإدارة فى سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال عام 2016، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف فى شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها بالمخالفة لأحكام القانون.

ونسبت للثاني أنه أهمل فى الإشراف على الأولى، مما أدى إلى تقاعسها في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية في سداد القيمة الإيجارية، كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة فى موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية وذلك اعتباراً من تاريخ 30/6/2016 و 30/10/2016 تاريخى إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار فى 14/3/2018.

ورأت المحكمة، أنه بالنسبة للمحالة الأولى فقد كان يتعين عليها بصفتها مسئول المشتريات بإدارة المواقف، أن تعترض كتابة على ما قام به المحال الثانى من مد عقد إيجار الكافتيريا بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القانون، غير أنها سكتت عن ذلك وسمحت باستمرار المستأجر فى استغلال العين المؤجرة ولم تنهض فى أى وقت بالاعتراض على الإجراء الذى اتخذه المحال الثانى، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تراع الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة فى شأنها ثبوتا يقينيا ويتعين من ثم مجازاتها عنها بالجزاء المناسب.

وعن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الثاني،  والتي تتمثل فى أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة فى موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية وذلك إعتباراً من تاريخي 30/6/2016 و 30/10/2016 ، تاريخي إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار فى 14/3/2018.

المحكمة التأديبية الإدارة العليا الإدارة العامة محافظة أسيوط رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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