الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: الري الحديث في الدلتا الجديدة يزيد الإنتاجية بنسبة 30%

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قامت بحصر وتصنيف التربة في أراضي الدلتا الجديدة لمساحة 688 ألف فدان وجار حاليا حصر وتصنيف التربة لمساحة 400 ألف فدان جديدة لتصل المساحة فيما لا يقل عن مليون فدان لتصل إجمالي أراضي الدلتا الجديدة لمساحة 2,2 مليون فدان قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن تطوير الري يعمل على زيادة إنتاجية الفدان.

َوقال القرش لـ"الدستور" إن عملية الري الحديث في أراضى الدلتا الجديدة  يعمل على زيادة الإنتاجية بنسبة 30% من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، كما تعمل الدلتا الجديدة على تقليل الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة  بنسبة مايقارب 25% ، مشيرا الى ان المرحلة الأولى من مشروع الدلتا الجديدة مايقارب مليون فدان كمرحلة أولى وان الدلتا الجديدة ستزيد مساحة ال الزراعية بنسبة 10% من إجمالي مساحة مصر الزراعية وبالتالي ستزيد من الإنتاجية الزراعية بكميات كبيرة نتيجة منظومة تحديث الري، كما ان أراضى الدلتا الجديدة ستشمل زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لمصر إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة لافتا الى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2022.

وكان قد  أكد السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح انه تم حتى الآن حصر 1000 فدان خلال هذا الاسبوع من مساحة 400 ألف فدان في أراضى الدلتا الجديدة بالتنسيق بالمشاركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية لتصل المساحة الزراعية في الدلتا الجديدة الي مليون ونصف فدان أراضى زراعية من إجمالي 2مليون و200 ألف فدان على أن تكون باقي المساحة مجمعات صناعية وقرى ومدن سكنية وعمرانية ومناطق خدمية.

وأشار حماد لـ"الدستور" أن ري الدلتا الجديدة من خلال معالجة مياه مصرف النوبارية وترعة الحمام معالجة ثلاثية لمياه مصرف النوبارية استخدامها في الري بجانب ترعة الحمام مع المياه الجوفية ليكون هناك ثلاث مصادر للري بما فيها المياه الجوفية لزيادة عمر واستدامة المشروع وسد الفجوة الغذائية وذلك مع عملية الزيادة السكانية والانفجار السكاني  وتوزيع الأراضي الجديدة في إطار التوسع الأفقي للزراعة  لسد الفجوة في القمح والزيوت النباتية وسيتم زراعة عباد الشمس وبعض الخضروات.

الزراعة الرى الحديث أراضي الدلتا الجديدة يخفض استهلاك الأسمدة والمبيدات داعش

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وائل لطفي

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