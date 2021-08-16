من أشهر أطباق بلاد الإغريق.. طريقة عمل الكفتة اليونانية

الكفتة من الأطباق المشهورة حول العالم ولكن تختلف من مطبخ إلى آخر، ويعتبر المطبخ اليوناني من أشهر المطابخ حول العالم لعمل الكفتة ويتم إعدادها بطريقة مختلفة ونرصد في السطور التالية طريقة عمل الكفتة اليوناني.

مقادير الكفتة اليونانية

- نصف كيلو لحمة مفرومة

- 1 حبة صغيرة بصل مفروم

- 2 فصوص ثوم مفروم

- ثلث كوب نعناع طازج مفروم

- نصف كوب ماء

- 1 مكعب مرقة لحم

- 3 ملعقة كبيرة زيت

- 1 ملعقة كبيرة دقيق

- 1 ملعقة صغيرة زبدة

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

- ملح

- فلفل أسود مطحون

خطوات التحضير

- في وعاء عميق، نضع اللحم المفروم، والبصل، والثوم، والنعناع، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.

- نشكل خليط اللحم المفرومة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

- في مقلاة عميقة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

- نضع كرات اللحم في المقلاة، ونقلبها برفق حتى يتغير لونها.

- نرفع كرات اللحم من المقلاة، ونضعها جانباً.

- في نفس المقلاة، نضع الزبدة والدقيق، ونقلبهم جيداً حتى يصبح لون الدقيق بنيا فاتحا.

- نضيف إلى المقلاة، الماء ومرقة اللحم، ونقلبها قليلاً.

- نضيف كرات اللحم، ونقلبه مع الصوص، ونتركه على نار هادئة حتى يثقل الصوص.

- نضع الكفتة اليونانية في الطبق، ونصب فوقها الصوص.