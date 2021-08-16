الأسبوع المقبل.. اتفاق نهائي بين «السوبرجيت ومواصلات مصر» لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية

قالت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنها تسعى للوصول لاتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل مع كل من تحالف شركة مواصلات مصر صاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر، وشركة السوبر جيت لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في تصريحات إن المفاوضات جارية بين الأطراف المشاركة لتحديد حصص المساهمين في شركة الإدارة وكذلك رأسمالها .

وكانت شركة العاصمة الإدارية قد وقعت في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية ، بالتعاقد مع شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر بغرض تقديم خدمات النقل الداخلى الذكى للمرحلة الأولى بالمدينة.



وأوضحت شركة العاصمة الإدارية أن شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلكان خبرات واسعة، في مجال تقدیم خدمات النقل الجماعي الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لدیھما من كوادر مؤھلة على تخطیط وتنفیذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.



ة أضافت شركة العاصمة أنه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة السوبر جيت ومواصلات مصر، بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال إنشاء واستغلال وتشغيل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإدارية الجدیدة.



وأشارت شركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة إلى حرصها على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة شركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة ، لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین.



وقالت الشركة أنه من المستهدف رصد 450 مليون جنيه مبدئيا للاستثمارات في مجال النقل الداخلي الذكي، تشمل توفير الأتوبيسات والمحطات والجراج الرئيسى والأنظمة الذكية للإدارة.