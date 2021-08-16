الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فريق الأكاديمية العربية يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للغواصات

فريق الأكاديمية العربية
فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

فاز فريق الأكاديمية العربية بالمركز الثاني في فعاليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواصل الأكاديمية العربية إمداد المجتمع العلمى بالكوادر المتميزة من خلال دعم الإبتكار والإبداع.  

فاز فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، INVICTUS بالمركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في  فعاليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية MATE ROV 2021  بمدينة جونسون سيتى  بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقام المسابقة سنويا تحت رعاية MATE، Oceanering، Eastman, Microsoft، ووكالة ناسا الأمريكية.

كما حقق الفريق المركز الأول في العرض التقديمي والتقرير الهندسي، في حين  شارك في المسابقة، 60 فريقا من 20 دولة يمثلهم 1200 طالبًا، و طالبة من مختلف دول العالم مثل أمريكا، روسيا، سويسرا، هولندا، كندا، الصين، ماليزيا، الإمارات، تونس، ألمانيا، إنجلترا.

تأهل فريق الأكاديمية  للمسابقة الدولية بعد مشاركته فى التصفيات الإقليمية بمصر التى أقيمت بالأكاديمية العربية بأبي قير تحت إشراف المركز الإقليمي للمعلوماتية خلال الفترة 2-5 يونيو 2021.

يذكر أن مسابقة الغواصات البحرية  ROV هي مسابقة دولية بدأت عام 2001 بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء حيث تستخدم هذه الروبوتات في مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتي تربط شبكات الإتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم ، بالإضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحري والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها.

ويشرف على الفريق المهندس عمرو خميس مركز تحديث الصناعة بالأكاديمية ولجنة الإشراف والتنظيم من الأكاديمية  الدكتور أحمد خميس الشناوى.

وكان قد شهد  المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، مساء أمس الأحد، حفل تخرج ١٥٢ دارسا ممن حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية.

فريق الأكاديمية العربية المسابقة الدولية للغواصات البحرية دعم الإبتكار والإبداع 1200 طالب ا التصفيات الإقليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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