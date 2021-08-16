فريق الأكاديمية العربية يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية للغواصات

فاز فريق الأكاديمية العربية بالمركز الثاني في فعاليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواصل الأكاديمية العربية إمداد المجتمع العلمى بالكوادر المتميزة من خلال دعم الإبتكار والإبداع.

فاز فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، INVICTUS بالمركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في فعاليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية MATE ROV 2021 بمدينة جونسون سيتى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقام المسابقة سنويا تحت رعاية MATE، Oceanering، Eastman, Microsoft، ووكالة ناسا الأمريكية.

كما حقق الفريق المركز الأول في العرض التقديمي والتقرير الهندسي، في حين شارك في المسابقة، 60 فريقا من 20 دولة يمثلهم 1200 طالبًا، و طالبة من مختلف دول العالم مثل أمريكا، روسيا، سويسرا، هولندا، كندا، الصين، ماليزيا، الإمارات، تونس، ألمانيا، إنجلترا.

تأهل فريق الأكاديمية للمسابقة الدولية بعد مشاركته فى التصفيات الإقليمية بمصر التى أقيمت بالأكاديمية العربية بأبي قير تحت إشراف المركز الإقليمي للمعلوماتية خلال الفترة 2-5 يونيو 2021.

يذكر أن مسابقة الغواصات البحرية ROV هي مسابقة دولية بدأت عام 2001 بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء حيث تستخدم هذه الروبوتات في مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتي تربط شبكات الإتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم ، بالإضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحري والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها.

ويشرف على الفريق المهندس عمرو خميس مركز تحديث الصناعة بالأكاديمية ولجنة الإشراف والتنظيم من الأكاديمية الدكتور أحمد خميس الشناوى.

وكان قد شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، مساء أمس الأحد، حفل تخرج ١٥٢ دارسا ممن حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية.