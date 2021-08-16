الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تحث معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان على وضع المصالح الحزبية جانبا

بايدن
بايدن

حثت الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح في لبنان على وضع المصالح الحزبية جانبًا.

جاء ذلك في بيان للسفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا عقب لقائين أحدهما مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي والآخر بالرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكدت شيا ترحيب بلادها بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، موضحة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع شركائها بشأن التدابير المناسبة.

وأضافت أنها بحثت جهود تشكيل حكومة بسرعة خلال لقائيها برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون، قائلة إن لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي.

واعتبرت أن الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار،مشددة على أن كل يوم يمر على لبنان دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا، أكثر فأكثر، إلى كارثة إنسانية.

وأكدت شيا أن الولايات المتحدة تتشارك مع المجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر لشعب لبنان، وستواصل القيام بذلك، موضحة أنه يتم على وجه السرعة تقديم المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا للمساعدة في المناطق التي توقفت فيها الخدمات الأساسية، المنقذة للحياة في بعض الأحيان .

وشددت السفيرة الأمريكية بلبنان على أن هذه الخدمات هذه مسئولية الحكومة لكن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار.

وقد قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن الولايات المتحدة تتشارك والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني.

وأكدت "شيا" عقب جلستها مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول الأوضاع العامة في لبنان، "الشعب اللبناني يعاني، والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار".

وأضافت أن "كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية".

كما طالبت السفيرة الأمريكية لدي لبنان، الجميع الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح أن يضعوا المصالح الحزبية جانباً.

وفيما يخص العقوبات الجديدة، قالت “شيا”: "لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة".

الولايات المتحدة لبنان الاتحاد الحكومة اقتصاد الرئيس الحكومة اللبنانية

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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