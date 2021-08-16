محافظ سوهاج يتابع سير عمل مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقريتي "كوم العرب وأم دومة" بمركز طما، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات، بحضور النائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة "كوم العرب" الرسمية للغات للتعليم الأساسي، والتي تقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة 10 مليون جنيه؛ وتوفر 22 فصل دراسي؛ لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء "مدرسة التربية الفكرية" بقرية كوم العرب، على مساحة 1900 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتشمل جناح يحتوي على 8 فصول دراسية، بالإضافة إلى فندق مجهز لإقامة الطلاب، وهي الأولى من نوعها في مركز طما لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم .



ووجه المحافظ بإزالة أية معوقات، والعمل على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدارس، لتيسير وصول الطلاب، وخدمة أبناء وأهالي طما.



شملت جولة المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية " أم دومة "، على مساحة 460 متر مربع، والذي يضم "سجل مدني، ووحدة ضرائب، ومركز تكنولوجي، ووحدة محلية"، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.





ووجه الفقي بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.



كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بأم دومة، والتي تم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، على مساحة 720 متر، بتكلفة إنشائية 5 مليون جنيها، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.