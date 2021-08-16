غدًا.. افتتاح «ياما في الجراب يا حاوي» لـ يحيى الفخراني بالإسكندرية

بحضور وزيرة الثقافة..

تنطلق غدًا مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية دكتور مصطفي الفقي.

ويعد عرض «ياما في الجراب يا حاوي» أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس، ومن المقرر أن تعقد أسرة المسرحية مؤتمرا صحفيا بالمكتبة ظهر غد بحضور وسائل الإعلام لكشف تفاصيل عروض بالقاهرة والإسكندرية.

أبطال وصناع عرض ياما في الجراب يا حاوي

«ياما في الجراب ياحاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو» عن رائعة بيرم التونسى والموسيقار أحمد صدقي من وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف علاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

إقبال كبير على تذاكر العرض

وأعلن مصدر مسئول في «كايرو شو» أن هناك إقبالًا لافتًا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني وشباك التذاكر بالمكتبة، يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.