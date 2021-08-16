محمد الحلو نجم احتفالية الأوبرا في ذكرى ميلاد محمد فوزي

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزي، حيث تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي حفلا الثامنة مساء الخميس 19 أغسطس على مسرح النافورة.

يحيى الفاصل الثاني النجم محمد الحلو ويتغنى بباقة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل منها حبيبى وعينيا، أى والله أى والله، تعب الهوى قلبي، تملي في قلبى يا حبيبى، طير بينا يا قلبى، مال القمر ماله، يا جارحه القلب بعيونك، شحات الغرام.

أما الفاصل الأول يضم أعمال راح توحشينى، ويلك ويلك، مثلا مثلا، فين اللى شاغل بالي، قلبى بينادى عليكى، كل دقة فى قلبى، يا أعز من عينى، أداء نجوم الأوبرا وليد حيدر، أجفان طه، أحمد عصام، أميرة سعيد .

محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين، ولد في 28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالباًً بمدرسة طنطا الابتدائية، تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح.

التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، عمل في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح، تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه.

وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات.

وفي عام 1958 أسس فوزي أول شركة مصرية لإنتاج الأسطوانات “مصرفون”، والتي أنتجت أسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

وبعد رحلة طويلة توفى في 20 أكتوبر 1966، تاركا رصيداً فنياً يصل إلى أكثر من 400 أغنية إلى جانب 36 فيلم سينمائي.