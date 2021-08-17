أسعار المانجو فى الأسواق اليوم

استقرت أسعار المانجو، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة، وسجلت المانجو العويس ما بين 20 و50 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 12 و20 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 9 و15 جنيهًا، والمانجو التومي بـ 12 و15 جنيهًا، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 9 و15جنيهًا.

أسعار أنواع المانجو فى الأسواق اليوم

والمانجو التيمور سجلت ما بين 20 و40 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 20 و70 جنيهًا، والمانجو الفونس سجل ما بين 15 و35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 15 و35 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار أنواع المانجو

وسجلت مانجو دبشة ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 17 و27 جنيهًا للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 15و21 جنيهًا للكيلو، ومانجو جولك سجلت 8 إلى 18 جنيهًا، والمانجو السنارة ما بين 9 و15 جنيهًا.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية الاهتمام بمزارع المانجو في المحافظات المنتجة لحماية المحصول.

يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين «أ، ج» وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة.

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وتعتبر شجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترًا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الأزهار.