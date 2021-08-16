الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ملقى بجانب طريق «الأوتوستراد».. العثور على جثة شاب مذبوحا في المقطم

جثة
جثة

تباشر جهات التحقيق بالمقطم، تحقيقاتها في واقعة العثورعلى جثة شاب بالعقد الثالث من العمر مذبوح بجرح قطعي في منطقة الرقبة وجثمانه ملقى  في طريق الأوتوستراد بمحافظة القاهرة. 

وأفادت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية، بأن الشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي «سروال سماوي» وبه إصابات عبارة عن جرح ذبحي في رقبة من الناحية اليمني، وملقاة بجانب الطريق بعد الحاجز الأسمنتي بالطريق اتجاه الأوتوستراد وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وغموضه.

- تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي دورية أمنية بالمقطم، بلاغا بالعثور على جثة شاب مذبوحا بدائرة القسم، وبانتقال رجال المباحث تبين صحة الواقعة وحرر محضر رقم 81 أحوال وتولت النيابة التحقيقات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

المقطم جثة شاب طريق الأوتوستراد جرح ذبحي ملقاة بجانب الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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