رئيس وزراء ماليزيا: يجب ألا يؤثر الوضع السياسي على برنامج التطعيم الوطني

شدد رئيس الوزراء الماليزي المؤقت، محي الدين ياسين، اليوم الإثنين، على ضرورة ألا يفقد برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زخمه بسبب حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها البلاد.

وقال ياسين - حسبما ذكر راديو شبكة "تشاني نيوز آشيا" السنغافورية - إن "الشهرين المقبلين مهمان للغاية حيث من المتوقع أن نحقق مناعة القطيع في أكتوبر المقبل .. كل الخطط التي تم وضعها في خطة الإنعاش الوطني يجب ألا تتعطل".

وأضاف "يجب إعادة فتح القطاعات الاقتصادية لضمان تعافي اقتصاد البلاد بسرعة وتمكين المواطنين من كسب دخل لإعالة أنفسهم وأسرهم، وبالتالي لا ينبغي تعطيل زخم برنامج التطعيم".

وكان ملك ماليزيا قد أعلن تكليف ياسين بتسيير أعمال مجلس الوزراء، وذلك بعد قبول استقالة حكومته في وقت سابق.

وقد فقد رئيس الوزراء الماليزي أغلبيته بسبب الخلافات الداخلية في الائتلاف الحاكم، فيما لم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يتمتع أي نائب بأغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات في ماليزيا وسط تفشي وباء كورونا.

ويمتلك الملك السلطة الدستورية لتعيين رئيس وزراء من بين المشرعين المنتخبين بناء على من يعتقد أنه يمكنه قيادة الأغلبية، واختار ياسين رئيسا للوزراء العام الماضي بعد استقالة غير متوقعة لمهاتير محمد.

إصابات كورونا في ماليزيا

وكانت أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 20 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتي أمس الاحد.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ماليزيا منذ تفشي الفيروس إلى مليون و404 آلاف و899 إصابة مؤكدة، منها 247 ألفا و261 حالة نشطة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 ألفا و945 حالة تعاف ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و145 ألفا و128 شخصا حتى الآن، فيما توفي خلال نفس الفترة 282 شخصا جراء الإصابة الناجمة عن الفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و510 حالات وفاة.