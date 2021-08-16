الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 25 حالة تعدِ بشارع الكهف في الغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت لجنة الإزالات  بمجلس  مدينة الغردقة  اليوم، من إزالة 25 حالة تعدى على الطريق العام بشارع الكهف بمدينة الغردقة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير الجارية بالشارع في وسط مدينة الغردقة.

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صورة من الحدث

وأكد مجلس مدينة الغردقة في بيان له، أن أغلب حالات التعدِ التي تمت إزالتها كانت عبارة عن حالات تعدى على أرصفة وسلالم ولافتات وأسوار على مساحة 800م تعوق تطوير شارع الكهف الرئيسي.

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صورة من الحدث

وتجرى أعمال التطوير بشارع الكهف بمدينة الغردقة ضمن اعمال التطوير الطرق الرئيسية بمدينة الغردقة و ذلك بجانب أعمال التطوير بشارع السلام القريب من شارع الكهف.

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صورة من الحدث

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر اعتمادات مالية وقدرها 50 مليون جنيه، كمرحلة أولى، لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بالغردقة، كما وجه بالاهتمام بالشوارع الخارجية.

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صورة من الحدث

وأكد محافظ البحر الأحمر انه سيتم تطوير وتجميل شارع السلام بطول 1.5 كيلو ونصف متر، وشارع الكهف، والشارع العرضي بينهما.

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صورة من الحدث

وتشمل أعمال التطوير رصف وتركيب بلدورات وتجميل جانبى الطريق، بينما وجه محافظ البحر الأحمر جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من العمل حتى يتسنى ظهور الغردقة بالوجه السياحى اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.

البحر الاحمر إزالات تطوير لجنة الغردقة تجميل الطريق العام محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة رفع كفاءة الشوارع أعمال التطوير الطرق الرئيسية الكهف 50 مليون جنيه لجنة الإزالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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