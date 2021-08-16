الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمثال "التحدي والصمود" يحصل علي المركز الأول في تزيين العاصمة الإدارية الجديدة لبورسعيد

تمثال «التحدي والصمود» يحصل على المركز الأول في تزيين العاصمة الإدارية

محمود صالح
محمود صالح

حصل الدكتور الجامعي والنحات البورسعيد محمود صالح علي المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، وذلك بتمثال «وجه من حديد»، والذي تم تصميمه من الحديد الخردة ليصبح عملًا فنيًا يُزين العاصمة الإدارية الجديدة.

اختار «محمود صالح»، أصعب أنواع النحت، ليكون متفردًا، ويستطيع نحت نموذج يمثل المحافظة، وكذلك يساهم في تجميل العاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل المُجسم معاني الصمود والإرادة، ويشير إلي أن الوطن سيظل قويًا صادمًا بالرغم من الصعاب، واستخدم خامة الحديد لأنها تحمل معاني القوة والصمود، خاصة أن المشروع يزين العاصمة الإدارية بما تجسده من تحدي المصريين.

اعتمد الفنان البورسعيدي، علي إعادة تدوير الحديد "الخردة"، حيث قام باستخدام أكثر من 3000 قطعة حديد، وتمكن من خلالها من تجسيد هذا العمل الذي لقى استحسان المواطنين، وتم الإشادة به من كافة فئات المجتمع، واستخدم الجنزير الحديدي، لتجسيد العين بشكل تشريحي، حتى يكون التمثال معبرًا عن الواقع، واستخدم تروسًا وصاجًا وقطعة صغيرة ومتناهية الصغر، وتمكن من خلالها أن يؤدي رسالته الفنية التي تتحدث عن واقع تحدي المصريين وإصرارهم على مستقبل أفضل.

ومن بين 22 جامعة حكومية وخاصة مشاركة في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية الجديدة، نجح أبناء كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد في تحقيق المركز الأول، بفوز الدكتور محمود صالح بالمركز الأول في مسابقة النحت وفوز الدكتور سعيد القطان والدكتورة سارة زيادة بالمركز الأول في مسابقة الجداريات.

ومن بين 22 جامعة حكومية وخاصة مشاركة في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية الجديدة، نجح أبناء كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد في تحقيق المركز الأول، بفوز الدكتور محمود صالح بالمركز الأول في مسابقة النحت وفوز الدكتور سعيد القطان والدكتورة سارة زيادة بالمركز الأول في مسابقة الجداريات، والدكتورة سارة زيادة بالمركز الأول في مسابقة الجداريات.

تمثال الصمود يحصل مركز الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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