الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ 5 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض قبل بيعها في سوق السمك

سلاحف بحرية
سلاحف بحرية

نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل فى إعادة إطلاق 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط ، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية.

سلاحف بحرية

ووردت عدة بلاغات إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية في سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

سلاحف بحرية

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتنظيم حملة لإنقاذ السلاحف وحماية التنوع البيولوجي وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سلاحف وتم إجراء كافة القياسات المطلوبة حيث تبين أنها سلاحف بحرية مهددة بالانقراض مجرم صيدها والاتجار فيها وقد تم الكشف عليها ظاهرياً وعمل القياسات والترقيم وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل كما تم التأكد من سلامتها وقدرتها  على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

سلاحف بحرية

وأشادت فؤاد بقيام المواطنين  بالإبلاغ عن محاولة الاتجار فى السلاحف وهو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وزارة البيئة سلاحف بحرية البحر المتوسط الحياة البرية البيئة

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وائل لطفي

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