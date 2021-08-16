محافظ القليوبية: تحويل أراض فضاء من أملاك الدولة إلى مشروعات صغيرة للشباب

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن بنها وقليوب لمتابعة منظومة النظافة وتجميل مداخل ومخارج المدن يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق، ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أسفل طريق شبرا بنها الحر بعزبة العمري بعد مزلقان كفر مويس بمدينة بنها حيث وجه برفع المخلفات، وتسوية الطريق موجها بالمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات بمدخل قليوب من على الطريق الزراعي حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب حملة نظافة مداخل المدينة من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وخلال الجولة لاحظ المحافظ أرض فضاء بجوار مزلقان روز اليوسف أملاك محافظة

ووجه المحافظ بتحويلها إلى حديقة عامة مع استغلال أماكن بها لأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك لخدمة أهالي مدينة قليوب وذلك بحضور كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب وعددا من الأجهزة التنفيذية.

وفى سياق متصل تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عمل الأكمنة ليلًا ونهارًا، على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى ضبط عدد 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم، والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.