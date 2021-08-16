الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يوجه بتكثيف المرور والإشراف على مستشفيات المحافظة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور محمد قريبة، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبي، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الاكسجين بالمستشفى.

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جانب من الجولة

وذلك فى إطار خطة مديرية الصحة بالغربية لمتابعة الانتظام بالعمل، وتقديم خدمة صحية متميزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وطارق رحمي محافظ الغربية.
قام الدكتور محمد قريبة، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة بالغربية، والدكتورة غادة خورشيد والدكتور إيهاب الجمل، أعضاء المكتب الفني بالمديرية بتفقد مستشفي المنشاوي العام، مرورًا بقسم الاستقبال والطوارئ واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات، ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل، مؤكدًا على ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية لجميع المرضى، وتعاون كافة العاملين بالمستشفى لخدمة المرضى مع الإدارة الجديدة لتحقيق صالح العمل والمرضى.

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جانب من الجولة

وناشد مدير المكتب فني بصحة الغربية، كافة الإدارات والجهات بالتعاون مع المكتب الفني حتى يتثنى له القيام بواجباته على الوجه الأمثل، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين مناخه بما يعود بالنفع على المواطن.

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جانب من الجولة

وعلى صعيد منفصل، نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية في ضبط مكان غير مرخص لتخزين المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدائرة قسم تان طنطا بكميات ٥٤٢٥٦ وحده وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات حوالى ٧٧٣٠٠ سبعة وسبعون ألف ثلاثمائة جنيه تقريبا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية طالبت الأجهزة المعنية بعمل حملات وضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية  التموين بالغربية.

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جانب من الجولة

ومن جانبه أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وطارق رحمي محافظ الغربية.

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جانب من الجولة

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائرة قسم ثان طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة  وتمكنت من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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